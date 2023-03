La neve a Milano è caduta per l’ultima volta nel marzo 2018, quando eravamo alla fine dell’ondata di gelo che interessò l’Italia, e si fuse poche ore dopo. Un tempo, la neve a marzo non era affatto rara. A Milano ha nevicato in marzo numerose volte che è davvero poco utile citarle tutte. Perciò, una nevicata su Milano non sarebbe una novità per marzo, anche se a fronte dell’assenza della neve in questi anni farebbe notizia. Nel 1932 scesero 20 cm di neve in centro città, per altro con temperatura negativa.

E se in teoria la neve potrebbe cadere a marzo, se non persino oltre metà aprile, con i cambiamenti del clima forse anche no. Di certo nei prossimi giorni il meteo non promette condizioni atmosferiche ideali per la neve, bensì per un risveglio primaverile precoce.