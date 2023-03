Il meteo di Los Angeles è notoriamente mite tutto l’anno. La California è però sempre più spesso afflitta da lunghissimi periodi di siccità, ed in questi anni, soprattutto in autunno, quando si sollevano i forti venti dall’interno, abbiamo parlato di incendi.

Da una decina di giorni si parla di neve. Innanzitutto, a Los Angeles non è nevicato sino alla città, bensì nelle colline; tuttavia, considerate area metropolitana della megalopoli statunitense. Ed è da quelle colline afflitte dagli incendi che giungono le immagini che vi proponiamo.

Ebbene, in tutto ciò non c’è niente di eccezionale, perché a Los Angeles potrebbe nevicare sino al centro della città. Una nevicata insolita avvenne il 15 gennaio 1932, quando la città fu coperta di vera neve con temperatura piombata sotto zero.