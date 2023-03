Oltre i 1500 metri di quota delle Prealpi Lombarde, specificatamente tra quelle delle province di Varese, Como e Lecco, Bergamo, c’è stata una forte nevicata con oltre 50 cm di neve. Nevica ancora nel settore orientale delle Alpi e Prealpi lombarde. Notevole nevicata sulle piste da sci, in attesa ora dell’abbassamento della temperatura. Si tratta comunque di neve primaverile, pertanto anche con il calo termico la radiazione solare produrrà i suoi effetti sul manto nevoso.

Da notare che soprattutto per le Prealpi Lombarde, ma per la Lombardia centro settentrionale e occidentale generale, si tratta della precipitazione invernale più abbondante di tutto l’inverno. Nel fondovalle sono caduti anche 50 mm di pioggia. Quello avvenuto stanotte è sicuramente il fenomeno atmosferico più rilevante, in generale da mesi in Lombardia, regione tra le più colpite dal deficit pluviometrico.