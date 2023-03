Ormai è imminente il peggioramento in Lombardia, con pioggia che raggiungerà finalmente anche Milano. Tuttavia, il rischio di temporale sul capoluogo lombardo sembra essere basso, ma non è da escludere vista alla dinamicità imprevedibilità di fenomeni meteo in atto. Temporali o rovesci di pioggia si potrebbero verificare su Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia.

La neve dovrebbe cadere in località montane come Madesimo, Livigno, Santa Caterina Valfurva. Si potrebbero verificare tuoni, lampi e fulmini durante la nevicata che potrebbe portare anche oltre 50 cm di manto bianco.

L’evento meteo in atto è tipico del mese di marzo, ovvero lo sarebbe stato quando le stagioni erano quelle di una volta. I temporali a marzo in Lombardia non sono un evento anomalo, ma nella norma, quale condizione atmosferica apripista della stagione primaverile, in quella fase dove ancora ci trasciniamo dietro, però molto dell’inverno.