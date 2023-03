Temperature minime in diminuzione nel corso dei primi giorni della prossima settimana, a seguito dell’ingresso di aria fredda di origine nordatlantica. In alcune località anche del Sud Italia la colonnina di mercurio potrebbe scendere a valori attorno 0 °C fino in pianura.

Temperature minime fino al 13 marzo 2023 per i capoluoghi italiani

Benevento 0°C

Belluno, Trento 1°C

Potenza, Foggia 2°C

Gorizia, Bolzano, Matera, Udine 3°C

Asti, Campobasso, Avellino, Isernia, Vicenza, Andria, Forlì, Reggio nell’Emilia, Urbino, Cesena, Biella, Modena, Treviso 4°C

L’Aquila, Macerata, Padova, Parma, Cuneo, Pordenone, Verona, Cosenza, Bergamo, Trieste, Bologna, Fermo, Ravenna, Varese, Alessandria, Brescia, Piacenza, Rovigo, Vercelli, Cremona, Lodi, Ascoli Piceno, Ferrara, Mantova, Sanluri 5°C

Barletta, Catanzaro, Rieti, Sondrio, Aosta, Caltanissetta, Teramo, Torino, Pavia, Arezzo, Caserta, Perugia, Enna, Novara, Taranto, Chieti, Venezia, Pescara, Rimini, Verbania, Como, Milano, Siena, Trani 6°C

Frosinone, Bari, Monza, Lecce, Pesaro, Roma, Terni, Lucca, Viterbo, Oristano 7°C

Crotone, Lecco, Tempio Pausania, Firenze, Nuoro, Ragusa, Pistoia, Latina, Salerno, Lanusei, Sassari, La Spezia, Ancona, Vibo Valentia 8°C

Carrara, Grosseto, Villacidro, Carbonia, Pisa, Prato, Imperia, Cagliari, Iglesias, Livorno, Napoli, Siracusa 9°C

Massa, Olbia, Agrigento, Savona, Brindisi, Tortolì, Catania, Genova 10°C

Trapani, Palermo 11°C

Reggio di Calabria, Messina 12°C