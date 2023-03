Le condizioni meteorologiche odierne ci riservano un’altra splendida giornata in molte regioni italiane, non proprio tipiche del clima primaverile di marzo. La mappa qui sotto mostra, con valori approssimativi, le temperature massime previste per questo pomeriggio, che saranno particolarmente superiori alla media, soprattutto nelle regioni del Nord Italia.

La temperatura minima media di marzo in Val Padana si aggira intorno ai 3-6°C, mentre la temperatura massima media si situa tra i 12-16°C, ma queste sono solo stime approssimative vista la vastità dell’area, eppure si toccano già i 20°C e oltre da ieri (21 marzo).

Si noterà che nel resto della Penisola italiana, in Sardegna e in Sicilia, avremo invece temperature massime più basse. Tuttavia, nella zona adriatica, si sente ancora l’influenza di un flusso d’aria fredda, delle piogge e dei temporali che si sono verificati nelle ultime 36 ore.