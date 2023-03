Le prime ondate di caldo di marzo le abbiamo percepite appena marginalmente in Italia, anche se in alcune località, complice il vento proveniente dalle zone interne, ha portato i termometri sopra i 25 °C gli scorsi giorni.

Stamattina, i modelli matematici indicano la possibilità di avere un forte richiamo, anche se temporaneo, di aria calda africana, innescato da una bassa pressione oceanica che si dovrebbe portare sulla Penisola Iberica. Ciò dovrebbe poi dare pioggia sulle aree più assetate d’Italia, con neve sui monti, tuttavia, l’evento meteo estremo di caldo è un pessimo presagio per la prossima estate, in quanto conferma, se ce ne volesse ulteriore dimostrazione, che rischiamo di avere lunghi periodi di calura asfissiante vista la facilità di salita di masse d’aria africane in Italia.

Temperature massime fino al 30 marzo 2023 per i capoluoghi italiani, da confermare

