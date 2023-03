Le correnti oceaniche vanno sempre verso nord, negli ultimi tempi, per poi scendere rapide nel settore orientale europeo, invadendo anche la Scandinavia con aria fredda e cariche di umidità, da qui le fitte cadute di neve di questi inverni. Anche in Finlandia, la neve ha creato problemi alla normale circolazione stradale perché ormai ne cade troppa, ed i mezzi a disposizione per spalarla non sono sufficienti.

Il cambiamento climatico provoca anche questo, tantissima più neve laddove erano abituati a vederne molta, ma molta meno, seppur con un clima che in passato, anche da loro era sovente più freddo.