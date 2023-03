Il ciclone mediterraneo battezzato Juliette continua a essere estremamente vivace, con meteo avverso, alimentato dall’aria fredda proveniente da nordest e quella calda che viene richiamata dall’africa. Attualmente si trova posizionato a est della Sardegna.

Le ultime proiezioni indicano con alta probabilità che seguirà una rotta definita retrograda, deviando il suo viaggio verso le Bocche di Bonifacio, tra Sardegna e Corsica. In quello stretto braccio di mare troviamo dei rilievi mediamente elevati in prossimità del mare, il suo incunearsi in quest’area potrebbe determinare un incremento dell’intensità del vento, ma soprattutto delle precipitazioni che nel nord-est della Sardegna e nel sud-est della Corsica potrebbero assumere forte intensità, anche sotto forma di nubifragio ed anche con grandine.

A causa anche delle temperature invernali cadrà la neve sui rilievi molto abbondante.

Il ciclone mediterraneo si infrangerà verso Sardegna e Corsica durante la prossima notte, quando sono attesi i picchi massimi di precipitazione. Abbondanti piogge sono attese nell’area di Olbia, La Maddalena e la Costa Smeralda, ma soprattutto nel sud-est e sud della Corsica. Il piccolo ciclone tenderà poi a portarsi verso il Golfo dell’Asinara, in Sardegna, perdendo forza. Nella giornata di venerdì continuerà a viaggiare sul mare di Sardegna per poi approdare sulle coste tra Algeria e Tunisia dissolvendosi nel corso della giornata di sabato.

Il piccolo ciclone mediterraneo è stato osservato da tutta la meteorologia europea.