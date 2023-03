Il fronte temporalesco di cui abbiamo dato notizia, il quale si presenta con fenomeni di forte intensità a carattere locale, è alimentato dal calore eccezionale che si è avuto quest’oggi sulla Francia centrale e meridionale dove sono stati toccati i 28.7°C à Verdun nell’Ariège. Temperature molto elevate sono state registrate anche in Spagna, come la Catalogna e i Paesi Baschi. Temperature elevate anche nella Sardegna orientale e in Corsica.

Tutta questa energia sarà a disposizione dell’aria fredda in arrivo da nord e che andrà a contrastare generando nubi a forte sviluppo verticale con temporali di forte intensità. C’è il rischio di grandine di grosse dimensioni in varie aree interessate dal maltempo.