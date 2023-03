Anche Londra, ormai divenuta città mite dell’Europa settentrionale si trova sotto una fitta caduta di neve. Rovesci di neve stanno interessando la capitale dell’Inghilterra, il tutto come previsto in attesa però di un violento ciclone oceanico, che produrrà vento di tempesta e precipitazioni intense. Ma stamattina sono varie le città dell’Europa centro-settentrionale sono sotto la neve: nevica diffusamente in Danimarca, in Svezia, in Norvegia, in varie città della Polonia, nel nord della Germania, nel Belgio, nell’Olanda, nel Benelux e in Lussemburgo. Nevica in Estonia, Lituania, Lettonia (paesi baltici). Nevica anche in Finlandia. Nelle prossime ore la neve si porterà sulle Alpi occidentali, dove sono attese delle tempeste furiose.