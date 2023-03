Karsvåg è un pittoresco villaggio di pescatori situato sulla costa nord-occidentale dell’isola di Magerøya, nella contea di Troms og Finnmark, in Norvegia. È considerato il villaggio di pescatori più a nord del mondo e si trova a circa 71 gradi di latitudine nord, vicino al Capo Nord.

Il paesaggio circostante è spettacolare, con una vista mozzafiato sul mare di Barents e sulle maestose montagne che circondano il villaggio. Il clima in questa zona è generalmente molto freddo, con inverni rigidi ed estati fresche.

Il villaggio è costituito da case in legno colorate e da un porto dove le barche da pesca attraccano. Tra le attrazioni di Karsvåg principali sono il sole ti mezzanotte, e le escursioni in barca per osservare le balene, i delfini e gli uccelli marini che frequentano la zona.