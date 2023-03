Una rapida perturbazione atmosferica sta per interessare l’Italia, questa volta principalmente le regioni settentrionali, per poi spingersi verso il settore Adriatico e parte del Sud.

La perturbazione sarà decisamente più attiva al Nord Italia, dove sono attesi fenomeni di maggiore rilevanza, e soprattutto tanta neve sulle Alpi che cadrà abbondantissima ancora una volta in Valle d’Aosta, dove ormai oltre i 1500 m di quota la neve fresca raggiunge un notevole spessore.

Ma la neve cadrà anche nelle Alpi della Lombardia, del Piemonte e del Trentino-Alto Adige, ma in genere oltre i 1500 m di quota, e solo localmente nevicherà a quote inferiori. Pioverà sul Nord Italia e ci sarà la possibilità anche di qualche temporale. Non escludiamo anche il rischio di grandine occasionale.