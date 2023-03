Le temperature notturne crollano, avvicinandosi allo zero gradi Celsius in diverse località della campagna, dal nord al sud dell’Italia. Si segnalano gelate notturne significative, come a Cuneo con -4 °C, mentre a Bolzano, Brescia, Novara, Parma, Torino e Treviso sono stati misurati 1 °C. In altre parole, la colonnina di mercurio ha mostrato un sensibile abbassamento dei valori notturni a causa del transito di masse d’aria fredda provenienti dal nord. Questo ha causato un peggioramento del tempo, più marcato nel settore orientale italiano e nella penisola, con rovesci di pioggia, nevicate sui rilievi, grandinate e temporali.

Inoltre, si è verificato un forte rinforzo del vento, con la comparsa del Favonio, soprattutto nella parte occidentale del nord Italia. Al momento, la situazione meteorologica tenderà a un’attenuazione della forte ventilazione. Di seguito sono riportate le temperature registrate di recente:

Pian Rosa -19°C

Paganella -10°C

Monte Cimone -8°C

Passo Rolle -7°C

Cuneo-Levaldigi, Resia Pass -4°C

Aosta, Monte Scuro, Monte Terminillo, Ronchi Dei Legionari 0°C

Bolzano, Brescia-Montichiari, Novara-Cameri, Parma, Torino-Caselle, Treviso-Istrana, Treviso-S Angelo 1°C

Pisa-S Giusto, Udine-Rivolto 2°C

Bergamo-Orio Al Serio, Bologna-Borgo Panigale, Cervia, Frontone, Frosinone, Milano-Malpensa, Perugia, Verona-Villafranca 3°C

Brescia-Ghedi, Grazzanise, Rimini 4°C

Alghero, Aviano, Falconara, Firenze-Peretola, Gioia Del Colle, Milano-Linate, Pescara, Roma Fiumicino, Roma-Ciampino, Venezia-Tessera 5°C

Amendola, Napoli-Capodichino, Trieste, Viterbo 6°C

Grosseto, Pratica Di Mare 7°C

Bari-Palese Macchie, Cagliari-Elmas, Catania-Fontanarossa, Decimomannu 8°C

Catania-Sigonella, Latina, Lecce, Olbia-Costa Smeralda 9°C

Capri, Genova-Sestri, Lamezia Terme, Marina Di Ginosa 10°C

Brindisi 11°C

Capo Bellavista, Pantelleria, Reggio Calabria 13°C

Trapani-Birgi 14°C

Lampedusa, Palermo-Punta Raisi 15°C