La situazione meteo è molto delicata e potrebbe divenire drammatica in molte regioni dell’Europa, oltre che diverse dell’Italia. Anche il Governo italiano sta per adottare misure straordinarie per quello che è un grave problema.

Come è noto, l’Italia del Nord è quella maggiormente colpita dal fenomeno, con il picco massimo estremo nel sud ovest della pianura della Lombardia e tutta la pianura del Piemonte, dove nel 2022 è piovuto meno della metà rispetto alla media, ed il 2023 è iniziato malissimo. Ma è piovuto la metà della media anche nelle Alpi.

Sarà pur vero che l’inverno non è la stagione delle piogge per tali aree, però continuano ad esserci precipitazioni irrisorie e sotto la norma. I fiumi sono tutti in grave deficit, così i laghi, per non parlare della drammaticità della copertura nevosa delle Alpi. E’ pur vero che ci sono state delle buone precipitazioni soprattutto in Emilia Romagna in questi giorni, come anche nel sud ovest del Piemonte, ma parliamo di una goccia d’acqua in un barile vuoto.

Il deficit pluviometrici si rileva anche in varie aree dell’Europa. Il CNR ha pubblicato una cartina esplicativa che mostra le peggiori condizioni di umidità del suolo degli ultimi 16 anni, con una situazione di forte essiccazione dei terreni. Questo succede anche in Francia, Inghilterra e gran parte della Spagna.

Da notare anche la situazione non è rosea anche in diverse altre aree d’Italia.

Non sono affatto utili i picchi di 500 millimetri di pioggia caduti qualche settimana fa nel sud della Sicilia, o le piogge di questi giorni, per dire nelle Baleari o est della Corsica, serve pioggia di moderata intensità e frequente. Il meteo estremo con i suoi nubifragi fa danni al pari della siccità.