Un’ondata di calore di rilevanza storica sta interessando gran parte della Cina orientale e la Mongolia, e si e riversata anche nella Corea. Ne risulta investito anche il Giappone. La temperatura in alcune località tocca 20 °C oltre le medie tipiche di questo periodo dell’anno. Secondo i servizi meteo locali si tratta della peggiore ondata di calore mai registrata nella parte iniziale di marzo. In Corea del Nord la temperatura raggiunge 21 °C sopra la media, nella Corea del Sud addirittura 24°C sopra la media.

Il fenomeno atmosferico mostra quanto il meteo estremo, soprattutto in aree a clima continentale, possa essere devastante. Temperature di questa entità possono generare danni ingentissimi in ambito ambientale, con il risveglio vegetativo precocissimo in aree che sono soggette poi ondate di gelo vista la vicinanza della Siberia. Il risveglio di tutta quella fa una che d’inverno va dal letargo, oltre che danni in ambito agricolo. Caldo che poi sarà destinato esaurirsi con probabile ondata di freddo proveniente dalla Siberia.