Secondo le previsioni meteorologiche, nelle prossime due settimane le regioni settentrionali, soprattutto la fascia alpina e prealpina, potrebbero registrare un aumento delle precipitazioni. Tuttavia, le previsioni indicano che le piogge nella parte più a sud del Nord Italia saranno scarse, confermano la prosecuzione del periodo di siccità nella pianura padana.

Le regioni con maggiori probabilità di registrare precipitazioni abbondanti sono in Liguria, l’Appennino tosco-emiliano, la regione marchigiana e abruzzese montana. Tuttavia, man mano che si scende verso sud, la situazione di siccità è meno grave rispetto al Nord Italia, e però, anche qui di pioggia ne è attesa ben poca.

In alcune parti d’Europa, come la Francia, la siccità è ancora un problema serio, ma le previsioni sembrano ottimistiche. Tuttavia, c’è il rischio che molti dei fenomeni saranno associati a temporali, che potrebbero portare a piogge localizzate e di forte intensità, il che non viene previsto dai modelli matematici a lungo termine in maniera selettiva.