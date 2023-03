Il meteo di primavera è caratterizzato da improvvisi sbalzi e così sarà questa settimana. Al momento fa troppo caldo per il periodo, con temperature tipiche di fine Aprile, se non Maggio. La colonnina di mercurio ha raggiunto in qualche caso picchi di 25 gradi negli ultimi giorni della scorsa settimana.

Un temporaneo calo delle temperature ha riguardato domenica le regioni adriatiche e adesso la colonnina di mercurio è in rapida risalita. Le prossime ore di quest’inizio di settimana saranno caratterizzate da tempo soleggiato e tepore diffuso. Punte di 22-23 gradi sono previste in Sardegna.

Il rialzo termico è indotto dalle correnti più calde nord-africane a precedere l’ingresso della perturbazione atlantica che farà sentire i suoi primi effetti entro sera al nord. Nei prossimi giorni le temperature caleranno anche di oltre 10 gradi soprattutto lungo le regioni adriatiche che saranno raggiunte da aria fredda.