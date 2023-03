L’Indice NAO (Oscillazione del Nord Atlantico) è un fenomeno atmosferico che rappresenta la differenza di pressione tra l’Islanda e le Azzorre. L’indice NAO è uno dei modelli di teleconnessione più importanti e influisce sul clima delle regioni atlantiche, in particolare in Europa e Nord America. La NAO si presenta in due fasi: positiva e negativa.

Durante la fase positiva della NAO, si registra una maggiore differenza di pressione tra l’Islanda e le Azzorre, portando venti occidentali più forti sull’Oceano Atlantico. Questo causa temperature più elevate del solito negli Stati Uniti orientali e in Europa settentrionale e temperature più basse in Groenlandia e, talvolta, nell’Europa meridionale e nel Medio Oriente. La fase positiva è anche associata a maggiori precipitazioni nell’Europa settentrionale e nella Scandinavia e a minori precipitazioni nell’Europa meridionale e centrale.

Al contrario, durante la fase negativa della NAO, si verifica una minore differenza di pressione tra l’Islanda e le Azzorre, il che porta a venti occidentali più deboli. Questo provoca temperature più basse del solito negli Stati Uniti orientali e in Europa settentrionale e temperature più alte in Groenlandia e, talvolta, nell’Europa meridionale e nel Medio Oriente. La fase negativa è anche associata a minori precipitazioni nell’Europa settentrionale e nella Scandinavia e a maggiori precipitazioni nell’Europa meridionale e centrale.

La NAO presenta una notevole variabilità interstagionale e interannuale e può avere un impatto significativo sul clima e sulle condizioni meteorologiche delle regioni influenzate.

Se nei prossimi giorni l’indice NAO tenderà ad essere negativo, si potrebbe effettivamente osservare un aumento delle perturbazioni oceaniche che raggiungono il Mediterraneo centrale e l’Italia. La fase negativa della NAO è spesso associata a un indebolimento dei venti occidentali e a un cambiamento nella traiettoria delle perturbazioni atlantiche, che possono essere indirizzate verso il Mediterraneo.

In questo scenario, l’Italia e il Mediterraneo centrale potrebbero sperimentare un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature, a causa dell’arrivo di sistemi perturbati provenienti dall’Atlantico. Tuttavia, è importante notare che le previsioni meteorologiche e climatiche sono soggette a incertezze e possono cambiare rapidamente.