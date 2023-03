Francia: un evento meteorologico intenso e breve ha colpito la città di Saint-Jean-de-Sauves, a Vienne, oggi alle 9:55. Numerosi danni sono stati segnalati in questa località, in particolare nel centro cittadino, con tetti danneggiati, rami spezzati e alberi abbattuti. Un’analisi è stata avviata per determinare con precisione la natura del fenomeno in questione (tornado o downburst), nonché la traiettoria e l’intensità del tornado, se necessario.

Il fenomeno si è sviluppato all’estremità meridionale di una piccola, ma attiva e persistente cella convettiva. La cellula in questione è stata avviata al termine della notte in mare, è passata a nord dell’isola di Yeu intorno alle 07:30 ora locale, quindi è entrata nella terraferma a Notre-Dame-de-Monts, in Vandea. Dopo aver attraversato diverse fasi più o meno attive, ha proseguito il suo cammino verso est, per circolare nei pressi di Saint-Jean-de-Sauves alle 09:55. Ha poi continuato il suo transito verso est, sviluppando un’attività tempestosa sempre più marcata, in particolare nell’Indre.

Si noti che le condizioni meteorologiche di oggi sono favorevoli allo sviluppo di tornado su una striscia di territorio che si estende dal centro-ovest alla Lorena e all’Alsazia. Di seguito, le previsioni di rischio tornado valide per questo venerdì 31 marzo.