La diga di Ridracoli è ubicata nell’Appennino romagnolo, nell’area della Riserva Naturale di Sasso Fratino, siamo in montagna, e qui il vento di nord est ha prodotto ingenti precipitazioni, con anche tanta neve. E la diga è colma d’acqua, tanto che sta rilasciando una cascata d’H2O perché in eccesso rispetto allo sbarramento.

Quanto avviene non sigla lo stop alla siccità, perché osservando ampie aree anche dell’Emilia Romagna, il deficit pluviometrico c’è eccome, anche se decisamente meno di altre parti d’Italia. Per altro non è l’unica diga da cui viene rilasciata acqua in eccesso.

Come descritto varie volte, piove e nevica male, ovvero in un lasso di tempo molto breve. Quindi, l’acqua affluisce laddove c’è uno sbarramento e si deposita, ed ecco perché la diga è colma d’acqua, ma le falde acquifere soffrono di sete.