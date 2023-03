Come si può osservare dalla foto satellitare, l’Italia è interessata da condizioni meteo derivanti dal ciclone mediterraneo che in queste ore si trova appena sud-est della Sardegna col suo occhio dove ha sede il minimo di pressione della burrasca. Le regioni tirreniche attualmente risultano prevalentemente con tempo soleggiato, così anche gran parte della Sicilia. Qui affluisce aria mite da sud-ovest. Nelle regioni centrali, così anche sino al Nord Italia, le correnti si sono disposte da nord-est, tanto che nel settore orientale, quello rivolto all’Adriatico, le condizioni meteo sono verso con precipitazioni e neve a quote estremamente basse. Nevica quasi in pianura al Nord Italia a quote basse sulle Marche. Nevicate si sono verificate anche in Sardegna, fino a 800 m di quota.