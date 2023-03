Il sito web di Allerta Meteo Protezione della Civile non indica eventuali criticità per le prossime ore, ma il bollettino meteo prospetta i seguenti fenomeni atmosferici rilevanti:

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e settori alpini, prealpini e occidentali della Lombardia, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Valle d’Aosta, settori alpini e settentrionali del Piemonte e Lombardia nord-occidentale.

Rammentiamo che Valle d’Aosta si sono verificate nevicate di particolare intensità negli ultimi giorni, con accumulati che ormai superano i 2 metri di neve fresca a quota 2000 metri di sul livello del mare.

Nevicate: al di sopra dei 1500-1700 metri sui settori alpini occidentali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Ma tendenza a peggioramento.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo. Da segnalare temperature molto elevate nella Sardegna orientale.

Venti: da forti a burrasca sud-occidentali sui crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano. Ancora una volta si registrano raffiche di vento piuttosto considerevoli.

Mari: inizialmente molto mosso lo Ionio al largo, con moto ondoso in attenuazione; tendente a molto mosso in tarda serata il Mar Ligure al largo. Infatti, nuova perturbazione tenderà a far crescere il moto ondoso.

Credit www.protezionecivile.gov.it