Allerta Meteo Protezione Civile.

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse su Piemonte sud-occidentale, Emilia-Romagna centro-orientale, Marche, settori appenninici di Toscana ed Umbria. In Toscana potranno presentarsi anche a carattere di rovescio o temporale come anche su Lazio e Abruzzo, Puglia e Sardegna centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, specie su Romagna, Marche ed Abruzzo settentrionale;

Nevicate: al di sopra dei 300-500 metri su Piemonte meridionale, entroterra ligure ed Appennino emiliano-romagnolo, con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 700-900 m sulle aree alpine orientali, con apporti al suolo deboli; al di sopra dei 900-1100 m, sui settori appenninici centrali, con apporti al suolo da deboli a moderati. Neve oltre i 900/1100 metri in Sardegna.

Temperature: minime in locale sensibile diminuzione in Sardegna e Sicilia; massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni tirreniche peninsulari.

Venti: forti, con rinforzi fino a burrasca, a prevalente componente nord-orientale sui settori costieri di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche e su Liguria, Toscana, settori settentrionali di Umbria e Lazio e sulla Sardegna specie settori meridionali; localmente forti meridionali su Sicilia, Puglia e restanti zone ioniche.

Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; da molto mosso ad agitato il Mar Ligure; generalmente molto mossi i restanti bacini.