I forti temporali stanno causando anche ingenti grandinate e danni dalla Francia alla Germania, e in questi istanti anche in Svizzera. C’è una rara, per marzo, squall line temporalesca, un fronte temporalesco. Cosa succederà nel Nord Italia nelle prossime ore?

Alleghiamo mappe di previsione ad alta risoluzione del modello matematico francese AROME. Non è possibile conoscere se ci saranno grandinate, mentre il rischio di temporali è da mettere in conto.