Meteo Giornale ha totalizzato gli oltre 21 milioni di accessi nel solo mese di Gennaio 2023, portandosi tra i siti meteo italiani al 3° posto come tra i maggiormente visitati secondo il servizio di censimento traffico similarweb.com.

Il tutto nonostante un clima invernale praticamente quasi assente. I valori indicati derivano dal censimento di Google Analytics.

Ottime, anche se in forte calo come tutti i siti meteo, il traffico diretto di Febbraio 2023 che si attesa a circa 10 milioni.

Parliamo sempre di traffico diretto e senza alcuna promozione o “acquisto traffico” web.

Una precisazione: il traffico del sito web americano weather.com sfonda in realtà al 3° posto tra i siti meteo più visitati in Italia, ma è estero. Tale traffico è innalzato quale fornitore di piattaforme come Google, a cui fornisce le previsioni meteo.

A seguito dell’interesse al Meteo Giornale, siamo stimolati a proporre delle novità. Da gennaio è giunta in redazione la firma di è Raffaele Laricchia, e dal 1° marzo anche con anche il suo bollettino meteo giornaliero in formato video, accompagnato da una sintesi. Un prodotto adatto per chi vuole sapere solo che tempo farà senza particolari approfondimenti.

Dal primo marzo, Davide Santini, in qualità di dottore in fisica si occuperà anche di rubriche quotidiane di Scienze della Terra per il nostro Magazine.

Luca Martini riporterà notizie sul clima da Enti internazionali.

Nuova rubrica quella di Piero Meloni che ci porterà in giro per il Pianeta con la rubrica dedicata ai viaggi con note sul clima che troverete.

A breve avremo altre novità, e vi aggiorneremo.