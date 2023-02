Il National Weather Service, per la prima volta dal 1989, ha emesso un’allerta per blizzard per la zona a nord ed est di Los Angeles.

Si prevedono precipitazioni nevose intensissime per tutta la giornata di sabato, che potranno produrre un accumulo finale di 2,4 metri di neve al suolo, con venti che potrebbero raggiungere i 120 km/h.

L’allerta per la tempesta invernale è in vigore nelle contee di Los Angeles e Ventura. Sulle montagne che fanno da contorno alla città costiera di Santa Barbara potrà cadere fino a 1 metro e mezzo di neve.

La quota neve, dai circa 1300 metri di venerdì è scesa sabato fino a 450 metri, permettendo lo spettacolo della caduta di fiocchi di neve perfino sulla famosissima insegna di Hollywood sull’omonima collina.

Le condizioni meteo sono assai rare per questa zona della California meridionale. Il National Weather Service consiglia ai residenti delle zone sotto allerta meteo di stare in casa, in quanto la nevicata è accompagnata da forti venti e visibilità quasi nulla.

Persino i meteorologi della TV sono sconcertati: alcuni di essi è la prima volta che sono alle prese con un avviso di bufera di neve nella contea di Los Angeles.

Le zone costiere della contea sono interessate, invece, da un’allerta per pioggia e possibili inondazioni. Possibili anche trombe marine e piccoli tornado. Uno di essi si è abbattuto in una zona della contea nella giornata di giovedì, abbattendo alcuni alberi.

L’intenso fronte freddo invernale si è già abbattuto tra le giornate di mercoledì e giovedì nello Stato dell’Oregon: a Portland sono caduti ben 25 cm di neve.

Venerdì la tempesta si è spostata sulla California centro-settentrionale, portando neve a quota di bassa collina nella baia di San Francisco. In città la temperatura è scesa a 4°C, la più bassa dall’inizio delle rilevazioni nel 1891 per il giorno del 24 febbraio.

Secondo il National Weather Service di Monterey, era dal 2011 che non nevicava a quote così basse nella California centrale.

Negli Stati Uniti il meteo della settimana risulta stravolto. Se, infatti, in California fa molto più freddo del normale e a Los Angeles la temperatura massima del 24 febbraio è stata di 13,3°C, 7°C inferiore alla norma, sulla costa opposta, la capitale Washington DC ha stabilito il 23 febbraio il proprio record giornaliero di temperatura massima con 27,2°C, 18°C più della norma!