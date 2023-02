Se nelle ultime tre giornate abbiamo avuto tempeste di neve in Sicilia, ma anche in Calabria, Basilicata, con accumuli che soprattutto in Sicilia superano anche i 150 cm di spessore, non è da meno la tempesta che si è verificata circa due settimane fa tra le Marche settentrionali e dell’Appennino romagnolo e San Marino, dove un piccolo ciclone mediterraneo ha spinto masse d’aria molto umide foriere di precipitazioni che sui rilievi hanno assunto carattere nevoso di forte intensità. È sicuramente un inverno anomalo quello che stiamo vivendo, e non sono mancati i fenomeni meteo ben più che estremi. E l’inverno non è ancora finito.