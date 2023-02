Webcam puntate a mostrare l’arrivo della tempesta di neve polare in Texas. In questi ultimi anni, lo Stato americano che è caratterizzato da un clima molto mite invernale, ha visto un aumento di frequenza delle tempeste di neve che dapprima erano occasionali.

Atlanta secondo la classificazione dei climi di Köppen, Atlanta, capitale dello Stato della Georgia, ha un clima umido subtropicale, ma durante l’inverno improvvisamente aria gelida proveniente dalle aree polari raggiunge l’area causando improvvise tempeste di neve o di ghiaccio (pioggia che gela, gelicidio). Eppure, sono numerose le giornate invernali dove la temperatura supera i 20 °C. Altra città di cui teniamo conto è Dallas, capitale del Texas. Qui, come da Atlanta le condizioni atmosferiche invernali sono abbastanza simili, tuttavia, occasionalmente si possono verificare tempeste di neve generate da correnti di aria polare, che in America orientale non trovano ostacoli e giungono fino al Golfo del Messico.