Meteo che va, tempo che trovi. A Napoli la neve è un evento raro ma non impossibile. Ad esempio, nell’ultimo decennio ci sono stati diversi eventi nevosi, ed uno che ha imbiancato anche il centro della città.

Anche se la neve non è un evento frequente, la Campania è stata interessata da diversi eventi nevosi negli ultimi anni. Ad esempio, nell’inverno del 2018-2019, la neve ha imbiancato il Vesuvio con uno spesso strato di neve. Ed è stato anche riferito di accumuli nevosi fino a 40 cm nella città di Avellino. Nei mesi più freddi, è possibile che Napoli sperimenti condizioni meteorologiche estreme come grandi ondate di gelo, nebbia e neve.

E allora nevicherà in questo Febbraio 2023? Per ora è troppo precoce annunciarlo, per ora possiamo vedere la città con qualche recente foto che la ritrae con la neve.

Snow in pozzuoli in the province of Naples