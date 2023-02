Siamo sempre lì, col naso all’insù rivolto all’atmosfera. Troposfera e stratosfera, ovvero i piani bassi e alti dell’atmosfera. Perché è lì che si gioca la partita, è lì che si stanno decidendo le sorti meteo climatiche della seconda metà di febbraio.

Come al solito c’è chi punta deciso sull’Alta Pressione, come al solito c’è già chi si sta gonfiando come un pavone dicendo “che vi avevo detto? Nessuna ondata di gelo”. Ma si sbaglia, perché l’ondata di gelo colpirà pesantemente l’Europa orientale e sudorientale, che poi i risvolti in Italia non siano quelli sperati è un altro paio di maniche.

Detto che le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo, anche nel breve e nel medio termine, stiamo cercando di stilare un trend definitivo sulle sorti del Vortice Polare. Un Vortice Polare che continuerà a subire attacchi su più fronti, ovvero gli impulsi di calore provenienti dal basso continueranno a minarne la tenuta.

Dai oggi dai domani, il quadro evolutivo potrebbe complicarsi non poco già a partire dalla prossima settimana. Perché diciamolo, alcune proiezioni modellistiche lasciano intravedere addirittura lo split del Vortice Polare. Ovvero la sua rottura. Significa che nella seconda metà di febbraio potrebbero invertire pesantemente i venti zonali stratosferici, innescando moti retrogradi che farebbero impallidire quello della prossima settimana.

Attenzione, come sempre non vi stiamo dicendo che lo split del Vortice Polare porterà gelo siderale in Italia. Vi stiamo dicendo che se dovesse verificarsi un simile evento potremmo crearsi le condizioni favorevoli a pesanti ondate di gelo in varie zone d’Europa. Peraltro potremmo assistere a una prima metà di marzo pienamente invernale.

Insomma, piano col dire che l’Inverno è già finito. Piano col dire che la Primavera arriverà in anticipo. L’atmosfera ha in serbo altre sorprese e quello che inizialmente veniva dato come un Inverno insulso rischia di diventare un Inverno vecchio stampo.