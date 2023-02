Nelle prossime settimane avremo probabilmente una fase meteo fredda, se non addirittura gelida, ma questo ad oggi non è dato saperlo, in quanto in Stratosfera è avvenuto un fatto straordinario: a seguito di una serie di fortissimi aumenti della temperatura, il Vortice Polare stratosferico ha subito un repentino stravolgimento, ed i suoi venti si sono invertiti.

Quando succede questo, ci sono delle probabilità che anche i venti a quote inferiori si invertano, e nel caso dell’Europa e Italia, vuol dire che potremmo essere interessati da masse d’aria molto fredda provenienti dalla Siberia. Ci sarebbe il Burian.

Città come Milano, Napoli, Torino, Roma, Bologna, Firenze e Verona sarebbero interessate da condizioni di freddo invernale intenso, con gelate che per il Nord Italia potrebbero persistere anche di giorno. Nel Mar Tirreno si potrebbero formare delle perturbazioni associate a delle basse pressioni e avviare anche condizioni di maltempo che potrebbero spingersi anche più a nord. Con una simile configurazione atmosferica si possono verificare, con una certa probabilità delle nevicate.

Il fenomeno meteo di cui parliamo lo abbiamo sperimentato tardivamente nel 2018, quando a fine febbraio giunse il Burian, e cadde la neve nelle regioni tirreniche. Nevicò a Roma e Napoli. La città partenopea sperimentò una nevicata di rilevanza storica, con la neve che fece presa sino alla costa.

Nevicate sparse si ebbero anche al Nord Italia, lievi a Milano, dove la neve cadde a più riprese per poi a fine evento mostrarsi con un forte rovescio coreografico. Fiocchi di neve si videro a Torino, Firenze, Bologna, Verona. Tutta Italia sperimentò un periodo molto freddo e con fenomeni di pieno inverno, per altro i maggiori di tutta la stagione.

E allora, cosa potrebbe accadere prossimamente? Questa è una domanda che avrà delle risposte nei prossimi giorni, man mano che prenderà forma la previsione da parte dei modelli matematici, che già individuano una feroce intrusione di aria gelida polare in Europa, ma che per ora preferiamo considerare come una delle varie probabilità dell’evoluzione meteo.

Tuttavia, l’inverno 2022-2023 si potrebbe concludere con la neve a Milano, Napoli, Torino, Roma, Bologna, Firenze e Verona.