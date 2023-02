Le previsioni meteo sono oramai chiare. Sta per arrivare un possente anticiclone di San Valentino, vi diciamo quanto durerà. Purtroppo la ricorrenza degli innamorati non vale per chi…ama l’Inverno! Il quadro generale europeo è, di fatti, compromesso. Per quanto? E Febbraio ci darà ancora gelo e neve?

Anticiclone robusto

Dopo la lunga fase meteo fredda (per tutti) e piovosa (solo per alcune regioni del Sud), ecco che il pattern generale dà un momentaneo colpo di grazia al freddo. Sullo scacchiere europeo, di fatti, sta per entrare in scena un personaggio oramai noto: l’Alta Pressione.

Essa avrà due conseguenze molto importanti: la prima è che bloccherà il flusso umido atlantico, che servirebbe molto, soprattutto per alcune regioni italiane (Nord-Ovest, ma così pure Nord-Est e alcune zone del Centro e della Sardegna).

La seconda è che l’aria ferma riporterà, ancora una volta, l’annoso problema degli inquinanti. Se da un lato è un problema che dipende anche dal meteo, dall’altro ogniqualvolta che un possente anticiclone si ferma sulle nostre teste i problemi dello smog si rifanno avanti. Purtroppo, ci duole dire, con tutte le conseguenze del caso.

Quanto durerà?

Probabilmente il dominio anticiclonico si protrarrà sino al fine settimana del 18-19 Febbraio. In principio, lascerà passare qualche infiltrazione nuvolosa perlopiù innocua, soprattutto al Meridione, poi sole incontrastato per tutti. Poche le nebbie nottetempo, pure nelle vallate del Nord.

L’Inverno subirà un brusco stop, considerando che questo esteso campo di alta pressione sarà supportato da un contributo d’aria calda in quota di matrice subtropicale: non sarà facile smantellarlo, ma le correnti da nord ci provano.

E il freddo?

Sicuramente non farà freddo di giorno, ma di notte la massa d’aria secca permetterà delle minime notevolmente sotto zero in diverse aree d’Italia. Nulla di eccezionale, sia chiaro. Piuttosto c’è da chiedersi se l’ultima decade del mese di Febbraio possa riservarci delle sorprese.

Per ora non si intravede un grosso cambio di scenario, anche perché la spinta anticiclonica da ovest non è proprio debole…

Per adesso fermiamoci qui, vedremo se ci saranno le condizioni per un ribaltone meteo che non ti aspetti. Freddo, gelo e neve possono anche ritornare in Marzo, non sarebbe la prima volta.