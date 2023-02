Una recente ricerca NIWA illustra che la Nuova Zelanda settentrionale è colpita da una media di poco più di una tempesta di origine tropicale ogni anno. La gravità di queste tempeste dipende dalla loro posizione e dalla fase del ciclo El Niño/La Niña.

Ogni anno, tra dicembre e aprile, le tempeste dai tropici si spostano a sud verso la Nuova Zelanda. Man mano che questi cicloni tropicali avanzano verso il Polo, alla fine perdono le caratteristiche degli uragani come l’occhio e la circostante regione simmetrica di nubi e precipitazioni e acquisiscono progressivamente le nubi asimmetriche con caratteristiche termiche più tipiche di una tempesta frontale di media latitudine. Gli scienziati usano il termine transizione extratropicale (ET) per riferirsi a questo movimento verso i poli e ai cambiamenti strutturali che lo accompagnano.

Quando queste tempeste si spostano nelle acque della Nuova Zelanda, spesso mantengono un vigore sufficiente per produrre venti dannosi, mare in tempesta e forti piogge. Occasionalmente, i resti di cicloni tropicali si intensificano nuovamente negli per diventare potenti tempeste alle medie latitudini in grado di infliggere perdite di vite umane e gravi danni come è avvenuto con l’uragano Gabrielle in questo febbraio 2023.

Però ci sono dei precedenti.

Diversi eventi di cicloni tropicali, anche con intensità rilevante, si sono verificati nella regione della Nuova Zelanda. Nell’aprile 1968, il ciclone tropicale Gisele si è nuovamente intensificato mentre si spostava a sud in rotta della Nuova Zelanda, producendo raffiche di vento fino 270 km/h a Wellington e affondando il traghetto tra le isole Wahine con la perdita di 51 vite .

Il ciclone Bola ha scaricato oltre 900 mm di pioggia e ha prodotto venti di uragano nell’isola settentrionale della Nuova Zelanda nel marzo 1988. Più recentemente, i cicloni Fergus e Drena hanno portato piogge torrenziali e venti di tempesta sull’Isola del Nord nel dicembre 1996.

La posizione e l’intensità degli uragani sono influenzate anche dalla fase del ciclo El Niño-Southern Oscillation (ENSO). Durante gli anni di El Niño, i cicloni tropicali entrano alle medie latitudini e tipicamente si indeboliscono rapidamente man mano che si allontanano verso sud-est.

Durante gli anni della Niña, le tempeste si muovono più lentamente verso sud e tendono a conservare il loro vigore più a lungo. È interessante notare che le tempeste più forti sembrano colpire la Nuova Zelanda quando il ciclo ENSO è tra El Niño e La Niña, ed infatti ci troviamo in questa fase.

Con il contributo di dati del niwa.co.nz