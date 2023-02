Cronaca meteo del 16 febbraio 1956 al Nord-Est: crollano le temperature in Romagna

Il 16 febbraio 1956 è uno dei giorni più freddi di sempre in diverse zone delle nostre regioni nord-orientali.

Nella Venezia Giulia, Basovizza tocca -16°C, Trieste -7°C, Gorizia -12°C e Vedronza -22°C. In Friuli si toccano -16°C a Maniago, -14,4°C ad Aviano e -14°C a Pordenone.

In Veneto è il giorno più freddo a Badia Polesine e Tonezza con -20°C, Seren del Grappa con -18°C, Padova con -15,4°C, Belluno e Castelfranco Veneto con -14°C, Mestre con -13°C, Portogruaro con -12°C, Treviso con -11°C, Chioggia con -10°C. Notevoli, ancora, i -17,5°C di Verona Villafranca e i -8°C di Venezia.

Sulle Alpi del nord-est, in generale le temperature tendono a risalire di qualche grado, ma con qualche eccezione. Infatti, in Trentino è il giorno più freddo a San Martino di Castrozza con -22°C, Monte Bondone con -21°C e Predazzo con -20°C.

In Emilia-Romagna è il giorno più freddo a Reggio Emilia con -18,8°C e Parma che replica i -14°C del giorno precedente. Anche Marina di Ravenna e Rimini raggiungono la loro temperatura più bassa rispettivamente con -16,2°C e -9,7°C (-14,2°C all’aeroporto). Ma le temperature più basse si raggiungono ad Anzola dell’Emilia con -25,2°C, Alfonsine con -21,2°C, Branzolino con -21°C, Montechiarugolo con -20°C.

Cronaca meteo del 16 febbraio 1956 al Centro: record di freddo a Roma e Firenze



Il 16 febbraio è il giorno più freddo anche in diverse zone del Centro Italia.

All’osservatorio Ximeniano di Firenze, si raggiunge una temperatura minima di -10,6°C, la più bassa dopo i -12,9°C toccati il 30 dicembre del 1849. All’aeroporto di Peretola si raggiungono -11,4°C, valore più basso mai registrato in febbraio.

A Firenzuola, in Toscana ma sul versante padano, si raggiungono -23,6°C. E’ la giornata più fredda all’Abetone con -20,4°C, a Castelnuovo Garfagnana con -15°C, a Empoli con -12,7°C e a Grosseto con -9,5°C.

Nelle Marche, Pesaro tocca -14°C. Ad Ancona, sebbene la temperatura minima non sia altrettanto glaciale (-4,2°C), si registra la quinta giornata di ghiaccio consecutiva, vale a dire in cui anche la temperatura massima rimane sotto lo zero.

In Umbria è il giorno più freddo a Norcia con -23,5°C, Foligno con -16°C, Terni e Spoleto con -15°C. A Città di Castello si toccano -19°C; a Perugia -7,6°C.

A Roma centro si tocca la temperatura minima più bassa dell’intero mese, nonché una delle più basse di sempre, con -6°C. A Ciampino si toccano -6,9°C, a tutt’oggi la temperatura più bassa mai registrata in febbraio. Anche l’aeroporto dell’Urbe, con -5,4°C, tocca il proprio minimo mensile.

Sempre nel Lazio, è il giorno più freddo a Rieti con -17,6°C, Leonessa con -16°C, Bracciano con -6,5°C, Gaeta con -1,8°C.

Ma temperature ancora più basse si raggiungono in Abruzzo…