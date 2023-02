I meteorologi stanno studiando la relazione tra i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi. Questo permette di capire come certi eventi possano essere influenzati dal cambiamento climatico. Ad esempio, alcune ricerche effettuate da vari gruppi di ricerca hanno mostrato che i cambiamenti climatici possono portare a giorni più caldi rispetto al passato.

Tuttavia, gli scienziati ritengono che la maggior parte delle volte gli eventi meteorologici estremi avranno una durata più breve rispetto al passato. Ciò è dovuto al fatto che la maggior parte degli eventi meteorologici estremi si verificherà in un breve lasso di tempo.

Credit, tesi originarie presso Nature. Ne parlano su www.lescienze.it e www.nationalgeographic.it

Che sia inteso, non vi stiamo annunciando un evento uguale o simile a quello del 1956 per i prossimi giorni, nel seguito troverete la cronaca di uno dei vari giorni, ma dalla descrizione di un evento meteo estremo, stiamo deducendo le potenzialità di un clima rigido in Italia.

REPORTAGE METEO E CLIMA. L’Italia è sotto la morsa del gelo da ormai una settimana e sulle regioni adriatiche le nevicate sono imponenti e tengono isolati centinaia di comuni o frazioni di collina e montagna.

Tuttavia, le cronache e le analisi dell’epoca non sono così apocalittiche come sarebbero ai giorni nostri se un evento, anche solo un poco somigliante a quello del febbraio 1956, accadesse.

Eppure, sappiamo che nella casistica della variabilità del clima, pur considerando il riscaldamento climatico in atto, il ripetersi di un tale fenomeno è un’opzione possibile.

Ma ora vi lasciamo all’analisi meteorologica apparsa sulla stampa di allora.

Analisi meteorologica dell’8 febbraio 1956



Il freddo non cesserà, per ora, ma sarà più umido e sopportabile

L’ondata di freddo che da una settimana si è abbattuta sull’Italia continuerà anche nei prossimi giorni, più o meno accentuata.

Avremo però un freddo umido, in quanto al di sopra dell’Aria Artica, sta scorrendo aria più umida proveniente dall’Atlantico Settentrionale, apportatrice di nuvole.

L’improvviso incrudimento dell’inverno dopo che i primi due mesi erano trascorsi piuttosto miti, va ricercato nella stazionarietà di una vasta area di alta pressione sulle regioni scandinave, che ha convogliato verso l’Europa Centrale prima, e l’Italia poi, una notevole quantità di aria artica.

Tale flusso freddo è stato favorito, inoltre, da una zona di basse pressioni sull’Italia, che attualmente si sono spostate verso l’Egeo ed il Mediterraneo orientale.

Tra la zona di alta e quella di bassa si è avuto un trasporto di aria gelida che, scendendo rapidamente verso sud, ha dato origine, oltre alla sensibile diminuzione della temperatura, ad un sostenuto e fastidioso vento di tramontana.

Tale recrudescenza dell’inverno nel suo ultimo periodo non deve meravigliare.

Le statistiche, infatti, mostrano numerosi esempi negli anni passati di vicende meteorologiche analoghe a quelle di quest’anno.

Vi è da ricordare, inoltre, che nella climatologia italiana le ondate di freddo più accentuate si verificano con maggiore frequenza proprio nel mese di Febbraio.

Bisogna ricordare che anche nel 1954 l’Europa e l’Italia furono sotto una coltre di neve, freddo e gelo.

Altri periodi di freddo, che allora furono definiti eccezionali, si ebbero a metà Gennaio 1953, ai primi di Dicembre del 1952.

Per quanto le notizie storiche non siano da considerarsi sempre esatte, in quanto i cronisti, nel determinare il carattere di un inverno, dovevano riferirsi agli inverni precedenti, ed erano perciò portati ad intensificare la valutazione degli effetti, riportiamo un buon numero di anni scelti a caso che ebbero inverni rigidi: 1929, 1911, 1893, 1891, 1888, 1854, 1841.

Antiche cronache riportano che nel 1895 il 10 Gennaio ed il 06 Febbraio furono freddissimi, in Italia, e che enormi furono i danni provocati dal gelo e dalla neve.

Nel 1803 gelò il porto di Livorno, negli inverni 1594, 1507 e 1503 gelò, come quest’anno, la Laguna Veneta.