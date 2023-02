23 gradi sotto zero in Umbria

Il 15 febbraio è un giorno glaciale in tutto il Centro Italia, però, tra Umbria, Lazio e Abruzzo, almeno smette di nevicare. Ma è con il suolo innevato e ghiacciato, come abbiamo visto succedere anche più a nord, sia in Val Padana che in Toscana, che si raggiungono le temperature più basse.

In Umbria, Città di Castello, nella valle del Tevere, precipita a -23°C. E’ il giorno più freddo anche per Gubbio e Todi che scendono a -13°C e per Perugia e Orvieto che toccano -10°C. Temperature ancora più basse si registrano a Norcia, Spoleto e Foligno, ma sapranno far meglio i giorni successivi.

Nel Lazio si toccano -12°C a Orte, -12,2°C a Rieti, -16°C a Leonessa, -17,5°C al Monte Terminillo. A Roma, contrariamente alle previsioni, non nevica più, ma la temperatura raggiunge -3,8°C. La neve però cade sul litorale laziale, a Ostia e ad Anzio.

In Abruzzo c’è qualche residua nevicata, ma la situazione è in deciso miglioramento. Tuttavia, le temperature crollano. Fa Freddissimo fin sul litorale, dove Pescara città registra estremi di -6,8/0,8°C e una minima di -10,8°C all’aeroporto, mentre in montagna, Campo Imperatore tocca -20°C, Rocca di Mezzo -19,3°C e Campotosto -17,3°C. Le temperature più basse si registreranno, però, i due giorni successivi.

Altre nevicate interessano il Molise e la Basilicata, con Campobasso che registra -11,2°C e -6,1°C di massima. La situazione, però, rispetto ai giorni precedenti è in leggero miglioramento sul fronte dei trasporti.

Fa notizia l’ennesima nevicata su Napoli. Nei quartieri collinari la neve è alta 30 cm. Anche su Bari riprende a nevicare.

C’è un parziale ritorno del freddo anche su Sicilia e Calabria, ma sulla costa piove, nevica solo in collina o montagna.

Migliora la situazione in Sardegna, dopo le forti nevicate dei due giorni precedenti, ma fa ancora molto freddo.

I tre giorni seguenti le zone interne del Centro-Sud Italia toccheranno i valori termici più bassi, poi pian piano, l’ondata di gelo, almeno in queste zone, tenderà a volgere al termine.