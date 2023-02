Il 14 febbraio 1956 prosegue, ormai da due settimane, l’ondata di gelo e neve su tutta Italia. Anche l’ultima notte una spruzzata di neve è caduta su Roma e le temperature al Nord sono ulteriormente calate. Ma si sta avvicinando l’ultima grande botta gelida che, tra i giorni 15 e 18 del mese, porterà quasi ovunque le temperature più basse, in diversi casi le più basse mai registrate.

Analisi meteo su scala europea

A livello del mare, una vasta circolazione depressionaria interessa gran parte del continente europeo, con un minimo principale di 992 hPa situato tra Romania e Ucraina occidentale ed un altro al Sud Italia di 998 hPa. Un terzo minimo è presente sul Baltico e si allunga verso il Centro Europa; un quarto, infine, è posto sul Golfo di Biscaglia.

L’anticiclone atlantico è defilato in pieno oceano, quello siberiano, con un massimo di 1065 hPa a est degli Urali, ingloba oltre la Russia anche l’estremo nord scandinavo.

Al livello di pressione di 500 hPa è presente una profonda depressione, colma d’aria freddissima, centrata tra Alpi e Italia nord-orientale, con isoterme di -40°C poco oltre i 5000 metri di quota. Sulla verticale di Francoforte, a questa quota, la temperatura misura -43°C.

Al livello di pressione di 850 hPa, una lingua gelida, proveniente dalla Scandinavia, si insinua nel cuore dell’Europa e giunge in Italia, con isoterme di -16°C che inglobano tutto il Nord Italia, mentre il centro Italia è “tagliato” dall’isoterma -12°C e il Sud dalla -8°C. L’isoterma -4°C, infine, esclude solo la Sicilia e parte della Calabria.

Cronaca del 14 febbraio 1956: -15°C a Milano, nevica di nuovo a Roma

A Trieste soffia sempre la bora con raffiche a 150 km/h e una temperatura scesa fino a -6°C e risalita non oltre -2°C. Sul Carso, a Basovizza, gli estremi termici di giornata sono di -12/-8°C.

Sulle Alpi orientali le temperature riprendono a scendere e a Dobbiaco, Sesto Pusteria, Corvara e al Passo Falzarego si toccano -26°C, a Podestagno -25°C, a Misurina e Arabba -24°C.

Nella Pianura Veneta si registrano -13°C a Vicenza e Padova e -17°C a Montagnana.

Sulle Alpi occidentali, temperature fino a -27°C al Lago D’Avino e al Lago Goillet, -25°C a Gressoney e -22°C a Foppolo.

Tutto il Piemonte è sotto un’incredibile morsa di gelo. A Torino Caselle la temperatura scende di nuovo sotto i -20°C, raggiungendo -20,4°C, mentre in città si misurano -17°C. -20°C si toccano anche a Vercelli e si sfiorano a Casale. Nel cuneese si toccano -19°C a Mondovì. A Novara si registra la notte più fredda del mese, ma la minima di “appena” -13,7°C; idem a Nizza Monferrato con -17°C.

La pianura lombarda ed emiliana non se la passa meglio. A Milano Linate si toccano -14,6°C, mentre in città “solo” -8,1°C. Nonostante la giornata soleggiata, anche la temperatura massima rimane sotto zero.

A Bologna Borgo Panigale si tocca la temperatura più bassa del mese con -14,4°C. In città, invece, la temperatura oscilla tra -8°C e -4,5°C. Anche a Modena si raggiunge il record di temperatura mensile con -13,4°C.

Al Centro Italia altre nevicate interessano le zone appenniniche, ma una spruzzata di neve, nella notte, interessa anche Ancona. Tutta la costa adriatica è ancora presa dalla morsa di gelo, ad Ancona la temperatura minima e massima è di -6/-1°C, a Pescara di -3,9/1,3°C.

In Toscana il meteo è in miglioramento ma a Grosseto è caduta altra neve nella notte e in città la neve è alta 20 cm.

E’ una giornata freddissima anche per Roma, che registra estremi di -2/1,2°C e vede cadere un altro po’ di neve ormai per la sesta volta in questo straordinario mese.

Neve di nuovo anche a Latina, dove il manto bianco è alto 8 cm. Per la città pontina l’evento è eccezionale. Sui Monti Lepini lo spessore del manto nevoso raggiunge i 50 cm.

Altre tormente di neve nella notte hanno interessato l’Abruzzo, poi la situazione è andata migliorando, ma molti paesi, sia in Abruzzo che in Molise, sono ancora isolati.

Il 14 febbraio i fenomeni nevosi si abbattono nuovamente sul Sud Italia. Nevica un po’ su tutta la Basilicata, dove molti paesi sono isolati, e su buona parte di Puglia e Campania. Nuove spruzzate di neve cadono anche su Bari e Napoli.

In Calabria pioggia e temporali sulla costa, neve abbondante sulla Sila e nel vibonese. Il maltempo imperversa anche in Sicilia, con pioggia e vento sia su Messina che su Palermo.

In Sardegna, dopo le ingenti nevicate del giorno precedente, il meteo tende a migliorare, ma pioggia con neve a bassa quota interessa ancora il nord-ovest dell’isola, dove Sassari scende a -2°C.

Intanto la “Siberia” sta per giungere al Nord…