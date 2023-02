Cronaca meteo del 16 febbraio 1956 al Centro-Sud: in Abruzzo meno di 20 gradi sotto zero



Tra l’Abruzzo e il Molise il maltempo, con pesanti nevicate, aveva caratterizzato il giorno precedente, e molti comuni continuano a essere isolati. Cessate le nevicate e giunta una notte serena, sono crollate le temperature. Sono molte le località che raggiungono il loro valore limite mensile, sia lungo la costa che nell’entroterra.

In Abruzzo si crolla sotto i -20°C: Campo Imperatore tocca -23,9°C, Carsoli -22°C, Campotosto -21°C, Castel di Sangro -20,5°C e Rocca di Mezzo -20°C. Pescara aeroporto scende a -12,2°C, mentre in città la minima è contenuta a -6,5°C. “Solo” -10°C la minima all’Aquila.

In Molise, Campobasso raggiunge la temperatura minima di tutto il mese con -11,4°C. In provincia di Isernia, si raggiungono -10,2°C a Colli al Volturno e -9,9°C a Isernia. Sulla costa, idem Termoli con -2,4°C.

In Puglia è tornato il sereno, ma le nevicate del giorno prima sono state molto abbondanti e le temperature continuano ad essere freddissime.

A Foggia ci sono 40 cm di neve e la temperatura minima raggiunge -7,4°C. A Bari si registra la notte più fredda del mese, con la minima che tocca -1,5°C (-2°C all’aeroporto). A Taranto si raggiungono -2,2°C.

In Basilicata si registra la notte più fredda a Melfi, che raggiunge -7,1°C, mentre Potenza tocca -6,5°C e Matera -6,4°C. Anche qui i fenomeni nevosi sono cessati.

Continua a fare molto freddo anche in Campania, dove Napoli centro raggiunge -2,2°C e l’aeroporto di Capodichino -3,5°C. A Roccamonfina, nel casertano, si toccano -15,2°C; si raggiungono, inoltre, -13,6°C ad Ariano Irpino, -10,6°C ad Avellino, -8,6°C a Benevento e -5,6°C a Ravello sulla Costiera Amalfitana.

Più a sud il peggio è passato. Seppure continui a far freddo in rapporto alla normalità climatica, sia in Calabria che in Sicilia le temperature sono in riprese. Anche in Sardegna il clima rimane rigido ma non come a inizio mese.

Il gelo continua a tenere in scacco anche il resto d’Europa. A Copenaghen si raggiunge la minima mensile con -18,9°C e la massima si ferma a -12,2°C.

In Germania si raggiungono -22,8°C a Weimar e -20°C all’aeroporto Tempelhof di Berlino. A fine mese saranno ben 10 le minime pari o sotto i -20°C a Berlino, con una minima assoluta di -26,1°C raggiunta il giorno 11.

In Austria, si toccano -26,1°C a Graz, temperatura più bassa dell’intero mese.

Non si vede ancora la fine di questa incredibile ondata glaciale…