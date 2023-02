La cronaca del 12 febbraio 1956: situazione drammatica in Abruzzo e Molise sepolti dalla neve

Le nevicate che sono continuate anche nelle ultime 24 ore hanno reso la situazione drammatica su tutta la zona del Parco Nazionale d’Abruzzo, dell’Alto Sangro e dell’Alto Molise. In molti paesi mancano viveri e medicinali e non si possono curare persone gravemente malate. Migliaia di capi di bestiamo sono rimasti isolati privi di mangimi e foraggi (all’epoca molte zone d’Italia traevano il loro sostegno principalmente da agricoltura e allevamento).

Il peso della neve ha fatto crollare tetti un po’ ovunque. La circolazione è praticamente paralizzata in tutto l’entroterra abruzzese e molisano. Grossi problemi si registrano in provincia di Rieti, nel Lazio interno. Solo la ferrovia, seppur con problemi e ritardi, riesce ancora ad essere un valido vettore di trasporto e a tener collegati i comuni interni tra loro e con la costa.

Al Nord splende il sole in molti luoghi, ma il clima è sempre rigidissimo e a Milano è addirittura il giorno più freddo del mese con una temperatura minima di -10,7°C e una massima di -3,6°C.

A Torino Caselle si registra l’incredibile temperatura minima di -21,8°C, record assoluto per il capoluogo piemontese. In città il termometro scende “solo” a -16°C.

Genova registra la seconda giornata di ghiaccio consecutiva, cioè con temperatura massima sotto zero. Giornata di ghiaccio anche ad Ancona. L’ufficio idrografico di Torino registra una temperatura minima di -16°C e una massima di -10°C e i giorni successivi saranno ancora più freddi!

Alla Spezia e Livorno si verificano altri forti episodi nevosi, in una giornata in cui si alternano più volte schiarite e forti e abbondanti rovesci e in cui la temperatura ha significativi sobbalzi. Alla Spezia gli estremi termici di giornata sono di -5,5/5°C.

Nevicate più intense interessano l’Umbria e l’entroterra laziale. Anche a Roma cade altra neve. Per la capitale si tratta del terzo episodio di neve del mese e non è finita qua…