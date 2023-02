Il meteo dell’inverno è una stagione che porta con sé un senso di calma e serenità. È un momento di riflessione e ringiovanimento per il corpo e la mente. Nonostante la serenità, forse non per tutti, che porta l’inverno, può essere un periodo difficoltoso a causa del freddo intenso o della neve che lo accompagna. Generalmente, il clima invernale può essere sia piacevole che pericoloso, e a volte non si sa come gestirlo.

L’inverno è una stagione fredda che di solito inizia a novembre e continua fino a marzo o aprile. È caratterizzato da periodi freddi, in Italia anche con nevicate e temperature gelide soprattutto al Nord Italia e nei rilievi italiani.

L’inverno prende il nome dalla parola dal latino «hiběrnum», «stagione del freddo» (in riferimento al tempo), e dall’aggettivo «hibernus». Febbraio è noto come il mese più freddo dell’anno in molte parti del Mondo. In diverse città, durante questo mese si verificano nevicate, che causano disagi, se non anche l’interruzione delle normali attività.

Rispetto ad altre stagioni, il clima invernale può essere rigido e si possono svolgere varie attività all’aperto, come quelle in montagna. Un tempo, quando il freddo era molto maggiore e duraturo, nelle città del Nord Italia si allestivano piste di pattinaggio naturali.

Temperature gelide, le nevicate, conferiscono da sempre all’inverno una netta sensazione di freddo e immobilità. In questa stagione le persone modificano la loro routine quotidiana, le abitudini con alcuni aggiustamenti per il benessere fisico. Durante l’inverno, indossiamo indumenti caldi. Le case necessitano di essere riscaldate per tenere un ambiente piacevole. Questo è l’inverno.

L’inverno può essere, talvolta, anche pericoloso a causa delle sue condizioni meteorologiche estreme. E’ il periodo dei malesseri di stagione, difficili da prevenire efficacemente.

In questi anni ci siamo abituati ad un clima totalmente differente rispetto al passato, ed è per tal motivo che riportiamo qui, con cifre, descrizioni, cosa può succedere durante le maggiori ondate di gelo, di cui, probabilmente, prima o poi avremo a che fare.

Abbiamo già visto le grandi nevicate abbattersi sul Nord Italia il giorno 11 febbraio. Ma anche più a sud non va molto meglio.

Nevica in molte zone della Toscana. A Pontremoli, dove la temperatura oscilla tra -7°C e -5°C, e su tutta la Lunigiana infuria la tramontana e il fiume Magra è gelato in più punti. Molti passi appenninici tra Toscana ed Emilia sono chiusi per neve.

A Livorno nevica per l’ennesima volta e la temperatura rimane sotto zero anche in pieno giorno, gli estremi termici di giornata sono infatti di -5,1/-1°C. Nevica a Lucca e Pistoia, in Maremma, compresa Grosseto, ma soprattutto lungo il litorale. A Piombino il manto nevoso è alto 20 cm. Anche Follonica è imbiancata.

Spruzzate di neve, accompagnate da un forte vento di grecale, giungono anche su Orbetello, dove non aveva nevicato neppure nel febbraio del 1929.

La linea ferroviaria Roma-Ancona è bloccata nel tratto appenninico dove il manto nevoso raggiunge i 4 metri di spessore. Nell’Alto Lazio numerosi paesi sono isolati a causa della troppa neve.

Nevica di nuovo su Roma, questa volta brevemente. Le nevicate sono ben più ingenti in Umbria, dove a Terni il manto nevoso raggiunge i 20 cm. Continua a nevicare anche su Perugia.

Altre nevicate si abbattono su Abruzzo e Molise. Non sono ingenti come quelle dei giorni precedenti, ma peggiorano una situazione già molto critica. Sui passi appenninici la neve è alta diversi metri e molti paesi dell’entroterra sono ancora isolati.

In Sardegna affluisce ulteriore aria fredda da nord richiamata dalla depressione mediterranea in transito da ovest verso est. A Sassari nevica in abbondanza e gli estremi termici di giornata sono di -1,5/0,2°C. Nevica su gran parte dell’entroterra isolano, a tratti fin sulla costa occidentale. Anche a Cagliari fa molto freddo e la temperatura minima raggiunge 0°C.

Le condizioni migliorano decisamente al Sud Italia, dove i fenomeni nevosi cessano e le temperature aumentano, dando modo ai soccorsi di liberare dall’isolamento i numerosi centri montani dove nei giorni precedenti si erano abbattute grandi tormente di neve.

Intanto in Europa la temperatura ricomincia a precipitare, l’ondata di gelo avrà una nuova recrudescenza…