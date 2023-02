METEO SINO AL 28 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Sta iniziando a cedere l’anticiclone, in attesa di un vero e proprio capovolgimento meteo davvero radicale che vivremo nel corso del weekend. Un vortice di bassa pressione si sta scavando sulla Spagna e sul Mediterraneo Occidentale. Sarà questo stesso vortice poi a raggiungere l’Italia nel weekend, dove verrà a scontrarsi con aria più fredda in arrivo dall’Europa Nord-Orientale.

Prima di entrare nel pieno della fase perturbata, la saccatura ad ovest dell’Italia comporterà l’afflusso di correnti meridionali umide molto miti, con maggiori effetti al Nord e sulla Toscana dove si avrà anche qualche pioggia. Al Centro-Sud prevarrà un tempo più asciutto, grazie alla maggiore influenza anticiclonica.

Tra venerdì e sabato correnti sciroccali saranno richiamate sull’Italia, con temperature in ulteriore aumento specie al Sud, a seguito del progressivo avvicinamento del vortice dalla Spagna. Le piogge vere e proprie dovrebbero arrivare nel corso di sabato e investiranno probabilmente il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, solo limitatamente il Nord.

Contemporaneamente si attende la discesa dell’aria fredda artica, che entrerà con prepotenza dalla Porta della Bora ed aggancerà la depressione mediterranea. Le temperature caleranno in modo importante da domenica al Nord e poi al Centro Italia, con quota neve che crollerà in Appennino fino a quote via via più basse. Il freddo sarà poi protagonista in avvio di settimana sul Centro-Nord.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 23 Febbraio: qualche debole piovasco interesserà il Nord, risultando più frequente sulla Liguria. Tempo asciutto al Centro-Sud, a parte locali isolate pioviggini in un contesto nuvoloso. Le temperature si manterranno ben sopra la media.

Venerdì 24 Febbraio: altre deboli piogge al Nord, peggiora dalla sera da ovest con precipitazioni più diffuse in Liguria. Entro sera le piogge coinvolgeranno anche la Toscana.

Sabato 25 e Domenica 26: maltempo in arrivo, ma anche freddo al Nord e poi neve a quote basse.

Ulteriori tendenze meteo: l’aria fredda entrerà decisa su tutto il Centro-Nord, con nevicate fino a quote basse in avvio di settimana.