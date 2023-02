METEO SINO AL 16 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il vortice mediterraneo, responsabile di meteo burrascoso e perturbato all’estremo Sud, tende ad affievolirsi e ad allontanarsi verso sud-est. Nel frattempo l’anticiclone si espande con decisione verso l’Italia, contribuendo a smorzare i flussi d’aria ancora molto fredda da est. Le temperature tendono a risalire, dopo essersi portate su valori molto rigidi specie al Centro-Nord.

L’afflusso dell’aria fredda sta quindi per terminare, grazie alla spinta da nord dell’anticiclone. Nel weekend si consoliderà la fase più stabile, grazie al previsto rinforzo dello stesso anticiclone. Il flusso d’aria molto fredda di matrice russa si ritirerà sull’Europa Orientale ed avremo così un progressivo aumento delle temperature.

Il rialzo della colonnina di mercurio si avvertirà soprattutto in pieno giorno, grazie agli effetti del soleggiamento. Farà invece ancora molto freddo la notte. La stabilità ed il clima più mite riconquisteranno tutta Italia con maggiore enfasi al Centro-Nord, mentre il Sud risentirà di residua instabilità fino ad inizio settimana per gli ultimi sbuffi freddi dai Balcani.

A seguire l’anticiclone sarà sempre più protagonista e si rafforzerà sull’Europa Centro-Meridionale, compreso il bacino del Mediterraneo. L’Inverno subirà un brusco stop, considerando che questo esteso campo di alta pressione sarà supportato da un contributo d’aria calda in quota di matrice subtropicale. Un indebolimento dell’alta pressione potrebbe aversi a partire dal 16-17 Febbraio.

NEL DETTAGLIO

Sabato 11 Febbraio: l’anticiclone in rinforzo comporterà scenari diffusamente soleggiati, a parte innocue velature in arrivo tra il Nord-Est e le regioni centrali. Qualche disturbo si avrà al Sud tra Puglia e Sicilia, ma in un contesto asciutto. Le temperature diurne saliranno, ma farà ancora molto freddo nelle prime ore del giorno

Domenica 12 Febbraio: il tempo si manterrà soleggiato al Centro-Nord, a parte un parziale temporaneo aumento delle nubi sui versanti adriatici. Maggiore variabilità indugerà al Sud, con qualche precipitazione tra Puglia, Lucania, Calabria e Sicilia settentrionale.

Lunedì 13 Febbraio: residui addensamenti sui versanti ionici di Calabria e Sicilia, per residue infiltrazioni fredde da est. Il sole prevarrà altrove.

Ulteriori tendenze meteo: l’anticiclone abbraccerà in modo più forte tutta Italia e potrebbe insistere per diversi giorni. Le temperature saliranno ulteriormente con tepore diurno.