METEO SINO AL 24 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Non ci sono ancora novità meteo importanti in questo weekend di Carnevale tutt’altro che invernale. Lo strapotere dell’anticiclone resiste sull’Italia, ma lascia passare qualche infiltrazione d’aria umida. Ne deriva qualche conseguenza di poco conto con una certa nuvolosità più compatta sui versanti tirrenici, dove non manca qualche isolata debole pioggia.

Il dominio dell’alta pressione si contrappone ad un profondo ciclone freddo che imperversa sull’Europa Nord-Orientale e ad una modesta falla depressionaria presente a ridosso della Penisola Iberica. Non sono previsti cambiamenti nemmeno per i primi giorni della settimana. Da segnalare solo lievi sbuffi d’aria fresca in discesa sui versanti adriatici, con ancora l’anticiclone padrone della scena.

A seguire, si conferma un cambiamento molto più importante a partire dal 23 Febbraio, con la discesa di una saccatura fredda che dovrebbe affondare sul Mediterraneo Occidentale. La rotta di questa discesa fredda è tutta da definire. Da questo dipenderà la posizione del vortice di bassa pressione che prenderà vita sul Mediterraneo a seguito dell’impatto dell’aria artica.

Possiamo dire che andremo verso una fase instabile-perturbata, ma ancora non si può dire dove pioverà di più, quale sarà la quota neve nelle varie zone e l’entità del calo termico. Bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti per vedere quale sarà la traiettoria di questa saccatura. Al momento le proiezioni dei maggiori centri di calcolo non sono ancora allineate.

NEL DETTAGLIO

Domenica 19 Febbraio: nubi sparse medio-basse più organizzate lungo la fascia tirrenica, con piovaschi più probabili tra Liguria e Toscana, anche sull’Umbria, e nella seconda parte del giorno anche sulla Campania. Nubi basse e foschie saranno presenti anche su parte della Val Padana.

Lunedì 20 Febbraio: ulteriori annuvolamenti al Nord e sulle Tirreniche, senza fenomeni di rilievo, e con tendenza a schiarite più ampie nel corso della giornata. Soleggiato altrove.

Martedì 21 Febbraio: nuovi addensamenti e qualche pioviggine al Nord e sulla Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: graduale peggioramento da metà settimana, sotto l’incalzare di una saccatura da nord che incentiverà lo sviluppo di una bassa pressione ad ovest dell’Italia.