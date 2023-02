METEO SINO AL 26 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

C’è l’alta pressione in quest’inizio di settimana, ma il meteo cambierà in modo radicale in quest’ultimo scorcio di Febbraio. La circolazione atmosferica si modificherà subito dopo il Martedì Grosso, con l’affondo di una saccatura fredda sull’Europa Occidentale. La rotta di questa discesa fredda era molto incerta, ma ora si è fatta chiarezza in modo definitivo.

La saccatura sprofonderà sulla Spagna, dove si genererà un vortice di bassa pressione. Sull’Italia questo scenario comporterà l’afflusso di correnti meridionali umide molto miti da metà settimana, con maggiori effetti al Nord dove si avrà anche qualche pioggia. Al Centro-Sud prevarrà un tempo più asciutto, grazie alla maggiore influenza anticiclonica, con temperature ben sopra la media.

L’arrivo del maltempo pioggia tarderà quindi un po’ rispetto al previsto, a causa del vortice relegato troppo ad ovest. Le piogge vere e proprie dovrebbero arrivare solo sul finire della settimana, a partire dal 25 sulle regioni settentrionali. In questo frangente si attende la discesa di un nuovo impulso freddo da nord, che aggancerà la depressione mediterranea trainandola sull’Italia.

Nel corso del weekend la tendenza sarà così improntata al maltempo, con anche nevicate copiose e a quote più basse sulle Alpi. C’è incertezza su quanta aria fredda riuscirà ad entrare sull’Italia, con il calo termico che potrebbe farsi molto sensibile al Sud qualora ci sia un ingresso dei nuovi apporti d’aria artica dalla porta della Bora.

NEL DETTAGLIO

Martedì 21 Febbraio: l’afflusso di aria più umida convoglierà nuvolosità localmente compatta al Nord e sull’alto versante tirrenico. Qualche piovasco risulterà più probabile tra Liguria ed Alta Toscana. Il sole prevarrà sul resto d’Italia, con tepore primaverile.

Mercoledì 22 Febbraio: arriveranno banchi di nubi più organizzate al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, con piogge più diffuse verso sera al Nord-Ovest. Soleggiato altrove.

Giovedì 23 Febbraio: qualche pioggia sparsa interesserà il Nord. Tempo asciutto al Centro-Sud.

Ulteriori tendenze meteo: maltempo in vista nel weekend, quando giungeranno precipitazioni più diffuse a causa della bassa pressione che si sposterà verso l’Italia.