METEO SINO ALL’11 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Il freddo sta dilagando sull’Italia, con meteo da pieno inverno destinato a perdurare per diversi giorni. La nostra Penisola sta risentendo dell’approssimarsi di un impulso artico, ma allo stesso tempo è investita da un crescente afflusso d’aria gelida dalla Russia. L’impatto dell’aria fredda verso il Mediterraneo favorisce la formazione di un vortice ciclonico non lontano dalla Sardegna.

Questa irruzione gelida è favorita dall’espansione dell’anticiclone atlantico sulla Scandinavia, che ora piegherà il proprio asse sul Centro Europa, favorendo un’ulteriore spinta dell’aria gelida da est verso l’Italia in avvio di settimana. Le correnti gelide continentali, di provenienza russa, scorreranno sul bordo meridionale dell’anticiclone, giungendo sotto forma di venti di Grecale.

L’aria che arriva e giungerà sull’Italia risulta molto fredda, ma al tempo stesso secca. Ciò non favorirà le precipitazioni, che saranno limitate solo ad alcune zone d’Italia. Le maggiori possibilità di fenomeni, nevosi sino a bassa quota o in pianura, riguarderanno le Adriatiche per la maggiore esposizione alle correnti nord-orientali, poi anche Sud ed Isole per contrasti di masse d’aria diverse.

La fase rigida proseguirà per gran parte della settimana, un po’ più stemperata per la progressiva attenuazione dell’alimentazione gelida orientale. L’interazione dell’aria fredda con la depressione mediterranea potrebbe favorire maggiori precipitazioni nella seconda parte della settimana, ancora nevose a quote basse. Il grosso del maltempo si concentrerà al Sud.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 6 Febbraio: maltempo in Sardegna, per la vicinanza del vortice ciclonico con precipitazioni diffuse, a carattere nevoso sin verso i 600-800 metri. Un po’ di instabilità coinvolgerà medio e basso versante adriatico, Calabria ionica, con neve a tratti sino in pianura. Neve da stau interesserà anche le aree pedemontane alpine occidentali. Altrove tempo asciutto e soleggiato.

Martedì 7 Febbraio: avremo precipitazioni più probabili sulle Isole Maggiori, a carattere nevoso sino in collina o localmente a bassa quota. Qualche isolato rovescio insisterà sul medio-basso adriatico, con neve a tratti sino in pianura o sulle coste.

Mercoledì 8 Febbraio: persisterà l’instabilità tra Isole, regioni ioniche e medio-basso versante adriatico, con neve in collina o a bassa quota. Peggiora ulteriormente tra Calabria e Sicilia.

Ulteriori tendenze meteo: possibile intensificazione del maltempo, con fenomeni intensi al Sud, ma anche in alcune aree del Centro-Nord dove non mancherà qualche nevicata a quote basse.