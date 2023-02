METEO SINO AL 12 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Le gelide correnti dalla Russia sono arrivate sull’Italia, con meteo da pieno inverno. L’impatto dell’aria fredda sul Mediterraneo alimenta un vortice ciclonico non lontano dalla Sardegna. Le regioni adriatiche centro-meridionali sono quelle più direttamente investite dall’azione dell’aria gelida continentale, tanto che in Puglia non mancano le prime nevicate fino in pianura.

Il flusso gelido scorre lungo i margini meridionali di un vasto anticiclone in consolidamento sull’Europa Centro-Settentrionale e che si protende sin verso la Russia. L’aria che arriva e giungerà sull’Italia risulta molto fredda, ma al tempo stesso secca. Ciò limita al momento le precipitazioni solo ad alcune aree d’Italia, con instabilità piuttosto sporadica.

Non mancheranno ulteriori spruzzate di neve lungo la fascia adriatica per la maggiore esposizione alle correnti nord-orientali, ma ci sarà instabilità anche all’estremo Sud ed Isole per contrasti di masse d’aria, con neve a quote un po’ più elevate in collina. Il continuo afflusso d’aria fredda attiverà un secondo vortice nord-africano, che a metà settimana risalirà verso il Mar Libico.

Ci possiamo quindi attendere un peggioramento entro giovedì al Sud, specie sulle aree ioniche. L’interazione dell’aria fredda con la depressione afromediterranea potrebbe favorire maggiori precipitazioni nella seconda parte della settimana, con temperature in progressivo lieve aumento al Centro-Sud. Un netto miglioramento è atteso nel weekend, per una probabile rimonta dell’alta pressione.

NEL DETTAGLIO

Martedì 7 Febbraio: nuvolosità più compatta sulle Isole Maggiori, con precipitazioni intermittenti a carattere nevoso sino in collina. Qualche fenomeno insisterà anche lungo il versante adriatico, con neve a tratti sino in pianura o sulle coste. Generalmente soleggiato altrove, con più nubi e qualche residua nevicata, in avvio di giornata, a ridosso delle Alpi Occidentali e sul Basso Piemonte.

Mercoledì 8 Febbraio: instabilità persistente sulle due Isole Maggiori, con neve ancora sino in collina. Nella seconda parte della giornata peggiora sui versanti orientali della Sicilia ed in Calabria con anche temporali. Qualche fioccata riprenderà sui settori pedemontani occidentali del Nord.

Giovedì 9 Febbraio: maltempo tra Calabria, Sicilia e Sardegna orientale, con neve in montagna per la risalita d’aria più mite. Altre nevicate a quote basse interesseranno le regioni adriatiche.

Ulteriori tendenze meteo: negli ultimi giorni della settimana l’anticiclone prenderà gradualmente il sopravvento. Il freddo si stempererà con temperature in aumento specie nei valori massimi.