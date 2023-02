METEO SINO AL 13 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Rigide correnti orientali, d’origine russa, dominano lo scenario meteo sull’Italia. L’impatto dell’aria fredda sul Mediterraneo alimenta un primo vortice ciclonico in spostamento retrogrado dalle Baleari verso la Penisola Iberica. Il flusso gelido scorre lungo i margini meridionali di un vasto anticiclone in consolidamento sull’Europa Centro-Settentrionale e che si protende sin verso la Russia.

Le regioni adriatiche centro-meridionali sono quelle più direttamente investite dall’azione dell’aria gelida continentale, che produce qualche nevicata fino in pianura o sulle coste. Si tratta di fenomeni modesti, in quanto l’aria è secca. A metà settimana un secondo vortice si scaverà sul Nord Africa e risalirà sul Basso Mediterraneo, portando maltempo verso l’estremo Sud e la Sicilia.

La quota neve risalirà leggermente tra Calabria e Sicilia, proprio per l’aria un po’ più mite convogliata dal vortice ciclonico. L’interazione dell’aria fredda con la depressione afro mediterranea potrebbe favorire maggiori precipitazioni anche sulla fascia adriatica, dove ancora potranno verificarsi nevicate a bassissima quota o in pianura.

Un netto miglioramento è atteso nel weekend, per una probabile rimonta dell’alta pressione. Il flusso d’aria molto fredda di matrice russa si ritirerà sull’Europa Orientale ed avremo così un progressivo aumento delle temperature. La stabilità ed il clima più mite riconquisteranno tutta Italia a partire dal Centro-Nord, mentre il Sud risentirà di residua instabilità per gli ultimi sbuffi freddi.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 8 Febbraio: spiccata instabilità sulle due Isole Maggiori, con neve ancora sino in collina. Nella seconda parte della giornata peggiora sui versanti orientali della Sicilia e della bassa Calabria, con anche temporali. Nuvolosità in accentuazione anche su tutto il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia Garganica, con deboli nevicate intermittenti fino in pianura.

Giovedì 9 Febbraio: condizioni di maltempo tra Calabria meridionale e Sicilia ionica, con piogge e temporali forti. I fenomeni saranno nevosi dai 700-1000 metri. Instabile anche sulla Sardegna orientale, con neve in collina. Altre nevicate a quote molto basse interesseranno i versanti adriatici.

Venerdì 10 Febbraio: le precipitazioni si localizzeranno tra la Calabria meridionale e la Sicilia con tendenza a miglioramento, mentre sul resto d’Italia le schiarite prenderanno il sopravvento.

Ulteriori tendenze meteo: nel weekend l’anticiclone prenderà sempre più piede sull’Italia. Il freddo si stempererà con temperature in aumento specie nei valori massimi. Residui disturbi, legati ad infiltrazioni fredde da est, interesseranno le estreme regioni meridionali.