METEO SINO ALL’8 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione, pur con massimi posizionati sull’Ovest Europa, influenza il meteo anche sull’Italia garantendo prevalente stabilità e clima più mite. Quella che stiamo vivendo in quest’inizio febbraio è comunque una relativa calma prima della tempesta. I primi effetti si avvertiranno già nel weekend, con un primo impulso freddo sul lato adriatico ed al Sud della Penisola.

Questo sarà però solo l’antipasto di quello che accadrà subito in seguito, si tratterà dei primi cenni di un repentino cambiamento con il grande freddo che poi avvolgerà tutta l’Italia. L’inverno piomberà deciso in avvio di settimana, quando l’anticiclone atlantico punterà ulteriormente verso nord, allungando il proprio asse verso il comparto baltico-scandinavo.

Un flusso di correnti gelide continentali di provenienza russa si metteranno in moto probabilmente fin verso l’Italia. Ci sono margini d’incertezza sulla precisa traiettoria che seguirà il flusso gelido principale. C’è la possibilità concreta di un’intensa ondata di freddo, che potrebbe far piombare l’inverno crudo su buona parte delle nostre regioni. Oltre mezza Europa finirà nel freezer.

Non è esclusa la neve anche in pianura e sulle coste in alcune regioni, ma con dettagli da definire. Le maggiori possibilità di neve potrebbero riguardare il medio adriatico, il Sud e localmente le due Isole Maggiori. Alcune proiezioni mostrano tuttavia un potenziale coinvolgimento anche del Nord in termini di nevicate e non solo del gelo nel corso della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 3 Febbraio: contesto stabile, con nubi più compatte e nevicate ammassate sulle Alpi Orientali di confine. Nubi irregolari interesseranno Calabria Tirrenica ed Isole Maggiori, con qualche isolata goccia di pioggia. Prevalenza di sole altrove, a parte nubi medio-basse tra Liguria e Toscana. Velature arriveranno in giornata al Centro-Nord.

Sabato 4 Febbraio: un po’ di variabilità sul medio e basso versante adriatico, a causa dell’ingresso dell’aria più fredda da nord. Qualche fenomeno interesserà anche la fascia tra bassa Calabria e nord della Sicilia. Più sole altrove, con clima molto mite al Nord-Ovest per probabili venti di foehn.

Domenica 5 Febbraio: persisterà qualche precipitazione tra medio versante adriatico e al Sud, nonché sulle Alpi di confine. In serata peggiorerà al Nord-Est, con precipitazioni sparse.

Ulteriori tendenze meteo: freddo in intensificazione ovunque da inizio settimana, con calo termico più forte lungo i versanti adriatici. Arriveranno le prime nevicate a quote basse. Il gelo potrebbe persistere per diversi giorni.