METEO SINO AL 9 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Il weekend avvierà il brusco ritorno all’inverno tanto annunciato, con un deciso cambiamento meteo. Un impulso artico, seguito da correnti fredde dalla Russia, farà irruzione verso l’Italia, determinando un crollo delle temperature in picchiata. Il calo termico sarà dapprima avvertito maggiormente sulle Alpi, sulle regioni adriatiche e sul Sud Italia.

Il grande freddo, di matrice russa, avvolgerà poi tutta l’Italia già nel corso di domenica, a parte l’estremo Nord-Ovest e le due Isole Maggiori. In questo frangente l’anticiclone atlantico punterà ulteriormente verso nord e nord-est, allungando il proprio asse sul comparto baltico-scandinavo, favorendo un’ulteriore spinta dell’aria gelida verso l’Italia in avvio di settimana.

Le correnti gelide continentali, di provenienza russa, scorreranno sul bordo meridionale dell’anticiclone e irromperanno decise sull’Italia attraverso venti vivaci di Grecale. Si tratterà di aria molto fredda, ma al tempo stesso secca. Ciò non favorirà le precipitazioni, che saranno decisamente limitate solo ad alcune zone d’Italia nei primi giorni della settimana.

Le maggiori possibilità di neve potrebbero riguardare il medio adriatico, il Sud e localmente le due Isole Maggiori. Non è esclusa la neve anche in pianura e sulle coste in alcune regioni, ma con dettagli da definire. Il grande freddo continuerà anche a metà settimana, ma un po’ più stemperato e in condizioni ovunque soleggiate grazie al rinforzo dell’anticiclone.

NEL DETTAGLIO

Sabato 4 Febbraio: l’intrusione dell’aria più fredda da nord innescherà una certa variabilità tra medio e basso versante adriatico, con qualche piovasco o rovescio intermittente nevoso sui rilievi. Qualche fenomeno interesserà anche il Sud Peninsulare. Più sole altrove, con clima molto mite al Nord-Ovest per probabili venti di foehn. Forte calo termico dalla sera a partire dalle Adriatiche.

Domenica 5 Febbraio: attesa qualche precipitazione tra medio versante adriatico e al Sud, con quota neve in progressivo calo. Il sole sarà prevalente sul resto d’Italia, a parte nevicate in arrivo sulle Alpi di confine e qualche precipitazione sul Basso Piemonte, nevosa sino a bassa quota.

Lunedì 6 Febbraio: rovesci tra medio e basso versante adriatico, con neve sino in pianura. Più instabile in Sardegna, con neve sino in collina. Neve da stau interesserà anche il Basso Piemonte.

Ulteriori tendenze meteo: fase molto rigida sino almeno a metà settimana, ma con fenomeni molto più sporadici o del tutto assenti, anche sulle aree esposte adriatiche e del Sud, per via del rinforzo dell’alta pressione.